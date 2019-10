WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Ararat widziany od strony prowincji Kotayk. (East News) magazynwp:sg Wiktor Świetlik 1 godzinę temu Podniebne morele Nie ma chyba na świecie drugiego tak małego kraju, który miałby tak wielką i długą przeszłość. No i nie każdy naród może pochwalić się tym, że osiadła u niego Arka Noego. Nawet jeśli jest to nieco naciągane. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Koncert Shakiry w Baku z 2012 roku przeszedł do historii. Kolumbijka wyciągnęła w pewnym momencie flagę swojego kraju. Tyle że przez pomyłkę pokazała ją na odwrót. Efekt – gwiazda machała do fanów w Azerbejdżanie flagą Armenii. Przez wypełnioną po brzegi Crystall Hall przeszedł pomruk niezadowoleni – widzowie nie spodziewali się zobaczyć symbolu swoich wrogów. Wszystko można wytłumaczyć Azerowie zdębieli, za to Ormianie w Erywaniu znaleźli się w siódmym niebie, bo w Armenii każdy zna symbolikę barw narodowych. Podobnie jak godła. Źródło: East News / Rok 2012. Koncert Shakiry w Baku. Odwracają flagę swojego kraju gwiazda wywołała międzynarodowy skandal. W tarczy z pięcioma polami, przytrzymywanej przez orła i lwa, zapisano najważniejsze momenty z historii Armenii. W samym jej środku znajduje się góra z płaskim "czymś" na wierzchołku. Pierwsze skojarzenie – to nietypowa chmura. Błąd. Ta biała gruba kreska to Arka Noego. Według biblijnej Księgi Rodzaju "miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach Ararat". Jest w tym tylko jedna rzecz, która może budzić zdziwienie. Potężny Ararat z zawsze białym szczytem, owszem majaczy nad Erywaniem, stolicą kraju. Tyle że znajduje się ponad trzydzieści kilometrów za granicą turecką. Ormianie mają na to odpowiedź. Przecież na fladze Turcji są księżyc i gwiazda. Czy Turcy nie mają dużo dalej do księżyca i gwiazd niż Ormianie do swojej świętej góry? Ormianie zresztą na wszystko mają wytłumaczenie. Nic dziwnego, mają doświadczenie w interpretowaniu świata. W końcu wynaleziono na ich ziemi kilka rodzajów pisma – najstarsze, w czasach tajemniczego państwa Urartu, w okolicach tysięcznego roku przed naszą erą. Źródło: WP.PL / Monastyr Norawank - "ulubieniec" pocztówek z Armenii. Kolejne, w okolicach 400 roku naszej ery, opracowane przez świętego Mesropa Masztoca funkcjonuje do dziś. Między innymi w nim zapisano dziesiątki tysięcy manuskryptów, z których najcenniejsze ukryto w Erywaniu w atomowym bunkrze. Z kolei pozostałe można oglądać w imponującym muzeum manuskryptów. Substytut Araratu Tak więc święta góra należy do Armenii. Do jej ducha. Wyznacza rytm. Kiedy lodowiec położony na mniejszym szczycie Araratu topnieje, jego wody spływają w armeńskie, doliny dając znak, by zacząć zbiory. Ararat symbolizuje także niebieski kolor na armeńskiej fladze. Bliskość nieba. Tę można już osiągnąć wchodząc na niedaleko położony od Erywania wulkan Aragac, którego cztery wierzchołki wystrzeliwują na około 4 tys. metrów nad poziom morza. Wyjście można zacząć od położonego na wysokości ponad 3000 metrów n.p.m. jeziora K’ali Lich. Surowy wulkaniczny krajobraz, niewielka liczba turystów i jezioro w dole jako punkt orientacyjny. Góra nie wymaga wielkich umiejętności technicznych, ale dość dobrej kondycji i odporności na jej wysokość. Niedawno jeden z naszych rodaków, w miejscu, w którym byłem krótko przed nim, zginął. Ze skały strącił go niedźwiedź. Takie tragedie to jednak rzadkość. Jeśli jakiegoś zwierzęcia należy się obawiać, podróżując po armeńskich górach to szybciej półdzikich psów pasterskich, ale na dużych wysokościach i ich nie widać. Armenia sięga nieba w wielu miejscach. Erywań położony jest na wysokości tysiąca metrów, ogromne jezioro Sewan, dziesięciokrotnie większe od naszych Śniardw, będące obowiązkowym punktem zwiedzania kraju, znajduje się niemal dwa razy wyżej. Źródło: WP.PL / Duża część Armenii położona jest na wysokości powyżej 2 tysięcy metrów. Prawie połowa kraju jest położona na wysokości powyżej 2 tysięcy metrów nad poziomem morza. Jeśli jadąc przez surowy górski krajobraz niemal pozbawiony roślinności, wjedziemy do tunelu i z drugiej strony góry zastaniemy morze zieleni, to znaczy, że jesteśmy w Armenii. Papier droższy niż złoto Ale Armenia sięga i sięgała nieba w zupełnie inny sposób. Poprzez wszechobecne monastyry. Surowe, tysiącletnie, przepełnione nieraz odszyfrowywaną dopiero na nowo symboliką. Zatopione w mroku, który punktowo rozświetlają snopy światła z kapitalnie zaprojektowanych okien. Miejsca schronienia, nadziei, ale też tworzenia się i przechowywania kultury i literatury o zasięgu nie tylko lokalnym.

Różnią się od siebie kolorami kamienia, położeniem w górach, historiami zapisanymi w murach. Położony w pobliżu Erewania Ponad tysiącletni monastyr Hahpat w ciemnym kamieniu ukrywa domniemane oryginalne fragmenty Świętego Krzyża (badania potwierdziły wiek i rejon pochodzenia). Otwory w klasztornej podłodze przywodzą na myśl częste na Kaukazie kadzie z winem (niektóre, w jaskiniach, sięgające kilku tysięcy lat przed naszą erą). Te jednak służyły przechowywaniu jednego z największych w średniowiecznym świecie zbioru manuskryptów. W pobliskim Sanahin, znajduje się klasztor z czasów tej samej dynastii Bagratydów. Zatopiony w zieleni monastyr zbudowano na fundamencie wcześniejszej świątyni z piątego wieku. Źródło: Getty Images / Klasztor Geghard ufundowany ponoć jeszcze w czasach Grzegorza Oświeciciela. Ma specyficzną podłogę zbudowaną z nierówno ułożonych nagrobków mnichów, po których chodzą pielgrzymi i turyści, tak jak tego sobie życzyli zmarli. Kamienna chrzcielnica została umieszczona po prawej stronie ołtarza – tak jak w wielu innych monastyrach. To symbol prawego boku Jezusa przebitego włócznią (jej grot miał dojść aż do położonego po lewej stronie serca). Ten szczegół akurat zapamiętano, masa innych od czasu do czasu wychodzi na jaw za sprawą dociekliwego archeologa, odkrytego manuskryptu, wiejskiej opowieści. Kościół Matki Bożej w Norawank - popularny wśród turystów i często umieszczany na pocztówkach - wyróżnia się ceglastoróżowym kamieniem wpisanym w wąwóz o podobnej kolorystyce. Monastyr właściwie jest wieżą pokrytą płaskorzeźbami, a także dowodem niedoścignionego poczucia gustu średniowiecznego mistrza Momika. UNESCO doceniło wiele z armeńskich klasztorów, ale najbardziej cenionym jest chyba Geghard ufundowany ponoć jeszcze w czasach Grzegorza Oświeciciela, który w trzecim wieku założył Kościół Ormiański. W klasztorze znajduje się także mocny motyw polityczny – płaskorzeźba przedstawiająca dwa lwy strzegące orła trzymającego w szponach jagnię. To symbol potężnej i odważnej rodziny Zakarydów stawiającej opór najeźdźcom ze wszystkich stron, przede wszystkim Mongołom. Dzieje Zakarydów, ich wzloty oraz upadki, wygnania i powroty, zapisane są w licznych klasztornych murach, płaskorzeźbach, odkrywanych dziś mozolnie freskach. Źródło: Getty Images / Lwy strzegące orła - symbol rodziny Zakarydów stawiającej opór najeźdźcom. Antyczna świątynia Garni została uznana przez grecki oddział UNESCO za najlepszą tego rodzaju rekonstrukcję na świecie. Oryginalną świątynię zburzyło w 1679 roku trzęsienie ziemi. W odbudowie użyto w dużym stopniu oryginalnych materiałów. Podstawowym budulcem jest nie marmur jak w Grecji czy Rzymie, a bazalt, co nadaje jej nieco ciemniejszego, jedynego w swoim rodzaju wyglądu. Obok znajduje się zrekonstruowana antyczna łaźnia z oryginalną niedokończoną mozaiką podłogową, na której budowniczowie napisali w łacinie: "Pracowaliśmy tutaj, nie dostaliśmy zapłaty". Lepsza dla majstrów z I wieku n.e. interpretacja mówi, że nie wzięli zapłaty budując ku chwale króla Tridadesa I. Bardziej prawdopodobna mówi, że spartolili robotę, nie dostali wypłaty, więc zostawili złośliwe graffiti. Niegrzeczni mnisi Monastyrskiej potęgi Armenii dopełnia wiele innych świątyń jak choćby monastyr Sewanawank położony na półwyspie położonym na jeziorze Sewan. Kiedyś ponoć zsyłano do niego mnichów, którzy źle się sprawowali, więc można przypuszczać, że była to najweselsza ze świątyń. Ormiańskie klasztory po 80 latach komunizmu znowu tętnią życiem religijnym. Po 1991 roku nastąpiła ogromna ilość chrztów i szybkie odrodzenie życia religijnego przez 80 lat toczącego się w katakumbach. Ormiański Kościół, odrębny byt instytucjonalny, niemal niezmieniony od 1600 lat, jest jednym z najważniejszych punktów odniesienia w kraju, jak mało który otaczali lub otaczają wrogowie. Kraju z dwoma najdłuższymi granicami zamkniętymi i z czerwienią na fladze, jako symbolem przelanej krwi. Źródło: WP.PL / Cmentarz Noratus z najstarszymi nagrobkami sprzed tysiąca lat. Nienawiść z Turcją datuje się od stu lat wraz z pamięcią rzezi Ormian, która w ormiańskiej świadomości pełni tę samą rolę co Holocaust w żydowskiej. Tyle że rzeź Ormian jest zbrodnią nierozliczoną – przypomina o niej wstrząsające erywańskie muzeum poświęcone masakrze, w której zginąć miało około półtora miliona osób. Ten element, nieustannej walki - odpierania po kolei Rzymian, Syryjczyków, Persów, Bizancjum, Mongołów, Turków i kaukaskich sąsiadów - jest wszechobecny. À propos tych ostatnich, nie lepiej jest na granicy z Azerbejdżanem, który osacza Armenię z dwóch stron, ze względu na długą jak kiszka azerską enklawę Nachiczewan na południowym zachodzie. W spornym Górskim Karabachu oficjalne zawieszenie broni zawarto w 1994 roku. Ale jeszcze trzy lata temu zginęło tam kilkunastu żołnierzy, a w akcji użyto ormiańskiego śmigłowca Mi24. Dziś Karabach jest bezpieczny. Pytanie, na jak długo. Wieczne MiG-i Armenia poprawne relacje ma z położonym na południu Iranem, głównym dostawcą gazu i prądu, północną Gruzją, a także leżącą za nią Rosją. Sentyment za ZSRR, a obecnie do Rosji jest tu spory. Na każdym kroku widać rosyjskie pieniądze. Zresztą duża część elit armeńskich dostrzega problem nadreprezentacji tych ostatnich. By zrozumieć kaukaską tęsknotę za wielkim imperium, trzeba udać się do muzeum braci Mikojanów, kilkaset metrów od klasztoru Sanahin, na zboczu zapierającego dech w piersiach, gigantycznego wąwozu Dedec. Źródło: WP.PL Historia Anastazego Mikojana, wysokiego komunistycznego funkcjonariusza sowieckiego oraz jego brata Artema, szefa biura projektowego, które opracowało kolejne myśliwce MiG, przypomina baśń rodem z "1000 i jednej nocy". Dowiadujemy się, że Anastazy jako minister aprowizacji, opracował podręczniki przechowywania żywności, których Sowietom zazdrościła Ameryka, a dzięki zaopatrzeniu podbitego w 1945 roku Berlina w sowiecką żywność, zaskarbił sobie na zawsze miejsce w sercach berlińczyków. Podobno takich specjałów nigdy nie jedli. Nawet egzekucje lokalnej elity w Armenii zlecone przez Anastaza miały na celu unikniecie jeszcze większej ilości ofiar (np. Mikojan był także współodpowiedzialny za Katyń). Z kolei wynalazki Artema przewyższają wszystko inne, a MIG-i 21 i 23 będą pewnie nawet za kilkadziesiąt lat służyć armiom na całym świecie. Wszystko to z pełną powagą – i wierząc w to - opowiada młodziutka przewodniczka w muzeum, które dla osób chcących nieco zrozumieć komunizm i totalitaryzm oraz ich dziedzictwo jest absolutnym "must be". Inną pamiątką po ubiegłym systemie jest jeden z najbardziej szalonych stalinowskich pomysłów irygacyjnych. By nawodnić pola i uzyskać prąd zbudowano system tam i progów pod jeziorem Sewan. Efektem było szybkie wysychanie jeziora i obniżenie jego poziomu o 30 metrów. W efekcie choćby klasztor "niegrzecznych" mnichów dziś jest na półwyspie, a zawsze był na wyspie. Około 15 metrów udało się już władzom armeńskim dla jeziora na powrót odzyskać. W ciągu kilkudziesięciu lat ma zostać odzyskana reszta. Wkrótce woda zaleje niedokończone postsowieckie konstrukcje domów wczasowych i dacz na brzegu obniżonego jeziora. Slow Armenia We fladze Armenii jest jeszcze jeden kolor. Najbardziej przyziemny, ale i taki, który przyciąga coraz więcej turystów. Pomarańczowy. Kolor Moreli. Symbolizuje to, za czym wielu Ormian tęskni dziś najbardziej. Pracę i rozwój. Źródło: East News / Kanye West i Kim Kardashian podczas podrózy do Armeinii. Monstyr Geghard, Kwiecień 2015 roku. Dzisiejsza Armenia to 3 miliony mieszkańców. Plus trzy razy tyle międzynarodowej diaspory, głównie w USA. Wygnańcy czują związek z ojczyzną. Kim Kardashian ochrzciła niedawno w Erywaniu swoje dzieci w kościele ormiańskim. Wielki śpiewak Charles Aznavour już nie żyje, ale jego dzieci prowadzą w Paryżu fundację działającą na rzecz ojczyzny. Pieniądze diaspory zaczynają konkurować z rosyjskimi, a Ormianie chcą konkurować z innymi krajami w kategorii slow food, małych winnicach, fabrykach sera, mięs, zakładach tkackich. Pani Mikayelyan jest biochemikiem z Erywania. Karierę naukową porzuciła na rzecz produkcji nowego typu serów podpuszczkowych, przede wszystkim w stylu parmezanu o rozmaitych posmakach – koniaku, wina, ziół. Przydomowa piwniczka Mikayelyanów niedaleko Noravank to prawdziwe serowe laboratorium. Ormiańskie sery z reguły są bardzo słone, te wcale. Z kolei rodzinna winnica Old Bridge leżąca na południe od jeziora Sewan opiera swoją produkcję na szczepach rodzimych i zagranicznych. Mała winnica zdobyła już sporo dużych, światowych nagród. Źródło: WP.PL / Mikayelyanowie porzucili uniwersytety i rozwijają w przydomowej piwnicy ormiański parmezan. Wracając po zwycięskiej (lub nie) wyprawie na Aragac do Erywania warto zatrzymać się u tamtejszych pszczelarzy. Wysokogórski miód z uli ustawionych na wysokości niemal trzech tysięcy metrów nad poziomem morza jest uważany za jeden z czystszych. Kupno miodu to rytuał. Pszczelarz gardzi negocjacjami finansowymi, ale sprzedaż zaczyna się od poczęstunku domowym bimbrem i szybko nie kończy. W całej Armenii działają dziś małe ośrodki rzeźbiarskie, tkackie, aktywizujące kobiety, ludzi starszych, bezrobotnych. W ich rozwoju pomagają choćby takie instytucje jak program #MyArmenia amerykańskiego Instytutu Smithsonian. Pierwszym zaskoczeniem jest jednak Erywań – miasto, którym nietrudno się zachwycić. Kamienne, chwilami finezyjne, chwilami monumentalne, nieco orientalne i nieco europejskie. Z tętniącym życiem nocnym, "koncertami fontann", rewelacyjnym pchlim targiem (Wernisaż) i Kaskadami – muzeum rzeźby i sztuki nowoczesnej wpisanym w ogromne górujące nad miastem schody. Źródło: WP.PL Ormianie są przyjaźni, choć nie nadmiernie wylewni, w końcu to górale. Często wręcz radośnie reagują na Polaków. Ceny są niskie, jedynym problemem jest stosunkowo drogi bilet lotniczy. Dla wielu problem może stanowić język. Tutejszym "angielskim" wciąż jest rosyjski, choć i to się pomału zmienia. Dziś Armenia, pamiętając o czerwieni na fladze, i oddając hołd błękitowi, staje się coraz bardziej morelowa. Równocześnie nie ma chyba na świecie drugiego tak małego kraju, który miałby tak wielką i długą przeszłość. Szczęśliwie, turysta w Armenii może tej przeszłości dotknąć na każdym kroku. A i teraźniejszość staje się coraz bardziej atrakcyjna.