Podróże coraz droższe. Mimo to Polacy nie rezygnują z wyjazdów

- Nasze analizy wskazują, że ceny biletów lotniczych na loty realizowane we wrześniu były jedynie nieznacznie niższe niż bilety kupione na loty w szczycie sezonu. Dla przykładu lot do Paryża we wrześniu był jedynie o 15 proc. tańszy niż w sezonie, a do Wiednia o 11 proc. Co ciekawe, niektóre połączenia były nawet droższe. Bilety do Londynu były droższe o 19 proc. niż w sezonie letnim, a do Barcelony o 16 proc. - mówi WP Marta Gałuszka z Fru.pl, platformy do rezerwacji biletów lotniczych.