Podróże po Europie. Lwów

Lwów – miasto niezwykle bliskie sercu Polaków. Przed wojną był trzecim ważnym miastem po Warszawie i Krakowie. Do dziś w świadomości wielu Polaków Lwów jest "ich" miastem. Sprawdziliśmy, dlaczego warto tam pojechać.

Lwów – zabytkowe serce Ukrainy

Wbrew pozorom to nie Kijów, który ma naprawdę wiele do zaoferowania, ale Lwów może poszczycić się największą liczbą ukraińskich zabytków. Szacuje się, że połowa wszystkich zabytków Ukrainy znajduje się właśnie w tym mieście. Lwowskie Stare Miasto wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i to właśnie tu przede wszystkim kieruje swe kroki większość turystów. Polacy nadal tu odnajdują ślady swoich przodków. Jednak nie można zapomnieć, że od kilkudziesięciu lat miasto należy do Ukrainy i to jej ducha czuć tu najbardziej. Mimo to warto odwiedzić to niezwykłe, pamiętające złote czasy przedwojennej kultury miasto.