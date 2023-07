Pojechałam TLK do Zakopanego i z powrotem. "Jak można coś takiego proponować ludziom?"

W Krakowie do mojego przedziału wsiada starszy pan. Grzecznie się wita, po czym uśmiech mu znika z twarzy. - Nie ma tu kontaktu? A to idę do innego wagonu - rzuca i wychodzi. Wraca po chwili z nieciekawą miną. - Specjalnie kupiłem bilet na pociąg, a nie autobus, żeby móc w trasie podładować telefon - opowiada. - W żadnym wagonie gniazdka nie ma. Tam dalej to w ogóle są wagony, które już dawno nie powinny jeździć - dodaje zdegustowany.