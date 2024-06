Pokazała, co działo się w drodze do stolicy. "Co chwilę ktoś oburzony"

Rozpoczynający się weekend zapowiada się wyjątkowo intensywnie w stolicy. Warszawa przeżywać będzie istne oblężenie turystów i to z kilku powodów. Goście już teraz jadą przepełnionymi pociągami na Mazowsze. - Spodziewałam się, że na peronie będą tłumy, ale to, co zobaczyłam, to był peron dosłownie zalany ludźmi - przyznała nasza dziennikarka, która dziś wybrała się PKP z Gdańska do Warszawy.