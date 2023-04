Polacy kochają te miejsca. Nie jest jeszcze za późno na wielkanocny wyjazd

Według danych ze znanego serwisu internetowego, służącego do rezerwacji noclegów, wynika, że w okresie świątecznym np. w Zakopanem zajętych jest już 71 proc. miejsc na pobyt, w Karpaczu niedostępnych jest 74 proc. miejsc, a zarówno w Szklarskiej Porębie, jak i w Kołobrzegu 81 proc. Oznacza to, że chcący zarezerwować spontaniczny pobyt last minute, mają jeszcze na to szanse.