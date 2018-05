Polacy masowo wracają do Tunezji. Na wakacje pojedzie 10 razy więcej turystów niż w zeszłym roku

Tunezja jest supermodnym kierunkiem od wielu lat. Wybieramy go na ogół ze względu na pewną pogodę, piaszczyste plaże, wspaniałe zabytki, ciekawą kuchnię i niewygórowane ceny. Daj się skusić świetnym ofertom i wybierz wakacje w Tunezji na lato 2018.

Tunezja – czy warto pojechać?

Tunezja – pogoda na wycieczce

Tunezja charakteryzuje się średnioroczną dobową temperaturą oscylującą wokół 15 st. C. Na urlop w Tunezji wybieramy na ogół kurorty na wybrzeżu, gdzie panuje klimat śródziemnomorski, nieco bardziej suchy na wschodzie. Już w maju w dzień doświadczymy tutaj 28 st. C, co przy 11 godzinach pełnego nasłonecznienia w ciągu doby i wodzie morskiej o temperaturze 18 st. C stwarza idealne warunki do efektywnego wypoczynku, plażowania, kąpieli, nawet z małymi dziećmi. Później robi się tylko cieplej. Tunezja latem to okresy z nawet 36-37 st. C w dzień i 21 st. C nocą. Aż do listopada w ciągu dnia będzie 21 kresek powyżej 0, a w najchłodniejszym styczniu (z 17 st. C) możemy zwiedzać i jeździć na wycieczki fakultatywne bez obawy o ciągłe smarowanie skóry kremami z filtrem UV.