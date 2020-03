Polacy nie boją się koronawirusa. Wiedzą, że Azja nie przetrwa bez turystów

Indonezja potrafiła podnieść się z niejednej katastrofy ekologicznej. Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami, a nawet zamachy bombowe. To wszystko blednie w obliczu katastrofy, jaką może zafundować mieszkańcom epidemia koronawirusa. Ponad trzy czwarte gospodarki na wyspie Bali powiązane jest z turystyką. Na tym sektorze opiera się również ok. 80 proc jej PKB. Zamknięcie granic może przynieść tragiczne skutki dla ponad czteromilionowej populacji.

W ciągu ostatnich 15 lat bardzo wielu młodych Indonezyjczyków przeprowadziło się do obszarów turystycznych w poszukiwaniu pracy. Ich rodzice sprzedali wówczas deweloperom swoje pola ryżowe. Teraz są całkowicie uzależnieni finansowo od turystów.

Ross Taylor, prezes indonezyjskiego instytutu zajmującego się polityką zagraniczną na uniwersytecie Monash w Melbourne, tłumaczył w rozmowie z portalem "Aliazeera", że większość ludzi na Bali zarabia zaledwie kilkaset dol. miesięcznie. Żyją z dnia na dzień lub z miesiąca na miesiąc. Ola w rejony Azji Południowo-Wschodniej wyjechała na ok. pół roku. Widzi, jak epidemia koronawirusa z każdym kolejnym dniem dotyka wyspę coraz bardziej.

- Odwołano wszystkie imprezy i wprowadzono dodatkowe środki ostrożności. Zamknięto także większość lokali gastronomicznych. Jedzenie można dostać już tylko na wynos. Lokalni przedsiębiorcy ciężko to znoszą. Na Bali dawno nie było tak pusto - mówi blogerka Aleksandra Najda w rozmowie z WP.

Zgodnie z danymi z międzynarodowego lotniska Ngurah Rai na Bali, podczas gdy w styczniu koronawirus szalał w Chinach, liczba turystów odwiedzających indonezyjską wyspę wzrosła o 3 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w ubiegłym roku. W lutym spadła o 20 proc. Mimo to, Bali odwiedziło 400 tys. turystów z Australii, Rosji, Koei Południowej, Indii, Japonii i ponad 100 innych krajów. W ciągu pierwszych 12 dni marca przybyło kolejnych 114 tys. cudzoziemców.

A potem ogłoszono pierwszy przypadek śmiertelny. Z powodu wirusa SARS-CoV-2 zmarła 52-letnia Brytyjka. Turyści i emigranci tłumnie opuszczali Bali w obawie przed zarażeniem, zamknięciem lotniska i wizją tego, że rajska wyspa zamieni się w piekło. Do tej pory na Bali zachorowało 6 osób. W całej Indonezji potwierdzono 686 przypadków zarażenia koronawirusem.

- Ryzyko zachorowania w Azji jest w tym momencie porównywalne do tego w Europie. Nie boję się. Zachowuję ostrożność. Wiem, że Bali bez turystów może nie przetrwać. Już na początku marca przyjezdnych było zauważalnie mniej. Kumplowaliśmy się z lokalnym kucharzem. Powiedział nam, że takiego przestoju nie było od czasu zamachu bombowego na Dżakarcie w 2016 r. – mówi w rozmowie z WP Adam Albiński, który do Azji udał się na wakacje. – W Phuket jest teraz podobnie, jak na Bali. Gdy idę ulicą, sprzedawcy i restauratorzy wręcz błagalnym głosem zapraszają mnie do skorzystania ze swoich usług. Podobnie taksówkarze i masażyści. Ludzie żyją tutaj z turystów. Nie wiem, jak przetrwają epidemię – tłumaczy.