Polacy obawiają się ataków ze strony żydów. Izraelczycy są tym zdumieni

Turyści z Krakowa obrzuceni kamieniami czy wrogie nastawienie ze strony żydów. Od początku lutego media żyją historiami pokrzywdzonych w Izraelu Polaków, które nijak mają się do rzeczywistości. Rodacy, nie nakręcajcie się.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

- To sprawa typowo polityczna i nie ma większego przełożenia na życie codzienne - mówi w rozmowie z WP Matan Elhayani z Tel Awiwu (Ejlat / Wojciech Gojke, WP)

Czy Polacy powinni obawiać się przyjeżdżać do Ejlatu, Tel Awiwu czy Jerozolimy? Wielokrotnie miałem okazję odwiedzać te miasta i nigdy nie doświadczyłem nawet jednej przykrej sytuacji. Wręcz przeciwnie – Izraelczycy zawsze byli ciekawi skąd pochodzę, a gdy mówiłem, że z Polski, wdawali się ze mną w bardzo rzeczowe i ciekawe dyskusje. W niewielu miejscach spotkałem się z tak pozytywnie nastawionymi do świata i ludzi osobami. Może miałem szczęście? Niewykluczone. Jednak warto byłoby zadać sobie pytanie, że polepszające się od lat relacje runą z powodu jednej ustawy, która jest szeroko komentowana w obu naszych krajach. W mojej ocenie nie, jednak obserwując aktualne wydarzenia, można dojść do wniosku, że jesteśmy na pograniczu wojny polsko-izraelskiej.

Rzucają w Polaków kamieniami!

Od kilku dni media w poruszają temat turystów z naszego kraju, którzy doświadczają przykrych sytuacji w Izraelu. Jedna z historii dotyczy urlopowiczów z Krakowa. Twierdzą, że na plaży w Ejlacie zostali zaatakowani przez Izraelczyka. Miał używać niecenzuralnego języka i rzucać w ich stronę kamieniami. Znalazł się świadek tego wydarzenia, Wojciech Leszczyński z Mrągowa, oceniający tę sytuację jako mocno naciąganą, o czym informowaliśmy na WP.

Sprawą mocno zainteresowały się izraelskie instytucje. – Chcielibyśmy, aby pokrzywdzeni turyści osobiście nam opowiedzieli o incydencie. Chętnie zajmiemy się tą sprawą, a osoba, która rzucała kamieniami, zostanie ukarana. Nikt w Izraelu, włącznie z hotelami, policją i polskimi placówkami dyplomatycznymi nie słyszał o tej historii i potwierdzają, że nikt się z nimi nie kontaktował – mówi w rozmowie z WP Anna Zohar Żak, dyrektor Izraelskiego Rządowego Centrum Turystyki.

Zobacz też: Ejlat: tropikalny kurort na styku Afryki, Europy i Azji

Aktualnie w Ejlacie przebywa Polka, która na stałe mieszka w Izraelu i prowadzi fanpage "Wakacje w Izraelu". Zapytałem się jej o to, jakie nastroje panują po kryzysie rozpętanym pod koniec stycznia.

– Nie spotkałam się z żadnymi nieprzychylnymi komentarzami w związku z nową ustawą o IPN. Oczywiście zdarza się, że ludzie słysząc skąd pochodzę, pytają mnie co na ten temat sądzę, ale nie ma to nic wspólnego z jakimikolwiek oskarżeniami czy atakami – mówi WP Karolina Mints.

Potwierdza, że na fanpage-u pojawia się wiele zapytań o bezpieczeństwo, jednak turyści udzielają uspokajających odpowiedzi. Dodaje, że w kurorcie panuje sielska atmosfera, jest niewiele ludzi, błoga cisza i uśmiechnięci mieszkańcy.

Ejlat / Wojciech Gojke, WP Podziel się

– Dziś zapytałam się wieloletnich mieszkańców o ich odczucia odnośnie "kryzysu". Powiedzieli mi, że Ejlat od zawsze był z dala od jakichkolwiek zagadnień politycznych. Incydent o rzekomym ataku na Polaków na plaży w odbieram jako nieco rozdmuchany i robiący dużo zamętu. Zresztą szczegóły tej historii nie są zbyt spójne. Na tysiące turystów, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają urzeczeni gościnnością i pięknem Izraela, to jest jakiś odosobniony przypadek i użytkownicy grupy "Wakacje w Izraelu" także to potwierdzają – komentuje Karolina Mints.

Jerozolima / Wojciech Gojke, WP Podziel się

Izraelczycy o obecnej sytuacji: "to sprawa typowo polityczna"

Co na temat problemów w relacjach polsko-izraelskich sądzą żydzi? Tamtejsze media przez kilka dni żyły sprawą ustawy nowelizującej Instytut Pamięci Narodowej, przewidującą kary m.in. za sformułowania obarczające Polaków winą za Holokaust. Padło wiele słów ze strony polityków w Knesecie, w zdecydowanej większości krytycznych. Jednak większość mieszkańców nie zaprzątała sobie głowy tą sprawą.

– Polacy nie powinni obawiać się przyjazdów do Izraela. Poza mediami nie słyszałem, aby ktokolwiek na ulicy, w pracy czy wśród znajomych poruszał ten temat. To sprawa typowo polityczna i nie ma większego przełożenia na życie codzienne – mówi Matan Elhayani, mieszkaniec Tel Awiwu. Podobnego zdania jest jest dziennikarz ze stolicy Izraela.

– Jeśli mają miejsce jakieś incydenty, to nie odzwierciedlają one tego, co myśli na temat Polaków większość Izraelczyków. Wiemy, że nazistowskie Niemcy są odpowiedzialne za zabicie 6 mln żydów. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Jesteśmy też świadomi tego, że wykorzystali Polskę, aby dokonać na jej terytorium ludobójstwa i że największą grupę "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" stanowią właśnie Polacy – mówi w rozmowie z WP Tal Bouhnik z Jerozolimy.

Tłumaczy, że Izraelczycy odnieśli wrażenie, że nowa ustawa ma za zadanie wymazać rolę, jaką niektórzy Polacy przyjęli podczas wojny. Jak wskazuje, nie jest tajemnicą, że w naszym kraju żyli wtedy antysemici i część z nich pomagała nazistom. Jednak jest zdania, że sprawa, która jest mocno polityczna, nie powinna przekładać się na relacje między "zwykłymi" obywatelami.

Jerozolima / Wojciech Gojke, WP Podziel się

– Polacy są bardzo mile widziani w Izraelu. Zarówno my chętnie jeździmy do Krakowa i Warszawy, jak i wy do Jerozolimy czy Tel Awiwu. I tak powinno zostać. Krytyka jest skierowana do rządu polskiego, a nie zwykłych ludzi, więc nikt nie powinien rezygnować z przyjazdu w obawie przed incydentami – dodaje Tal Bouhnik.

Polska może stracić poprzez podsycanie napięcia

Dyrektor Izraelskiego Rządowego Centrum Turystyki mówi też o przykrych skutkach, jakie może nieść za sobą skupianie się na pojedynczych sytuacjach, które nijak mają się do rzeczywistości.

– Obecna sytuacja zdecydowanie szkodzi dwóm stronom. Nie tylko Polacy jeżdżą do Izraela, ale też Izraelczycy do Polski – ok. 300 tys. osób rocznie. Rezerwują noclegi, chodzą do restauracji, robią zakupy. Więc podsycanie napięcia, które tak naprawdę nie istnieje między zwykłymi obywatelami, przynosi straty dla Polski – ocenia Anna Zohar Żak.

Tel Awiw / Wojciech Gojke, WP Podziel się

Polacy coraz chętniej odwiedzają Izrael

Ostatnie lata są świetną szansą na to, aby mieszkańcy naszych krajów lepiej się poznawali, co też wielu czyni. Czasy, kiedy do Polski przyjeżdżały wyłącznie grupy izraelskich licealistów, powoli odchodzą w zapomnienie. To samo tyczy się pielgrzymek z kraju nad Wisły, odwiedzających jedynie miejsca święte.

Nie bez powodu połączenia do Izraela dostępne są obecnie z Krakowa, Katowic, Warszawy, Gdańska, Poznania, Wrocławia i Lublina, a do wyboru mamy takie linie, jak: LOT, El Al, Wizz Air oraz Ryanair. Z możliwości poznania tego niewielkiego, bogatego w atrakcje państwa nad Morzem Śródziemnym korzystają setki tysięcy Polaków. Wielu z nich przyznaje, że chce do Izraela wrócić ponownie. Niech rozdmuchane, mało znaczące incydenty nie sprawią, że zaniechają tego pomysłu.