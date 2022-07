Polacy wydają więcej na wycieczki. "Podróżujemy trochę dalej, trochę drożej"

Mimo że w tym roku trzeba wydać na wakacje więcej niż jeszcze rok czy dwa lata temu, wielu osób to nie odstrasza i popyt na wycieczki jest całkiem spory. Jednak, jak wyjaśnia Marzena German z Wakacje.pl, trzeba ostrożnie patrzeć na takie porównania cen, bo często dotyczą one np. średniej wartości wszystkich rezerwacji. - Jeśli popatrzymy na ceny transakcyjne - czyli na to, ile faktycznie wydali Polacy - to też widzimy pewne wzrosty. My już od zeszłego roku - a właściwie od dwóch lat - jesteśmy skłonni więcej przeznaczyć na wyjazd. Żeby sobie odbić ten czas stracony i zrobić sobie dodatkową przyjemność. Podróżujemy trochę dalej, trochę drożej - tłumaczy ekspertka.