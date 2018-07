Polak na Bali. Przyjął hinduizm, żeby poślubić ukochaną

Od ponad trzech lat mieszka na wyspie bogów, na której odnalazł miłość, radość i szczęście. Stracił głowę dla pewnej piękności i aby ją poślubić przeszedł na hinduizm. "Czego się nie robi dla miłości?" – śmieje się Damian Giruc.

Damian Giruc od ponad trzech lat mieszka i pracuje na indonezyjskiej wyspie (Archiwum Prywatne / Damian Giruć)

26-latek prowadzi własną działalność, jest kierowcą, organizuje wycieczki i oprowadza turystów po rajskiej wyspie. Pochodzi z Iławy, małego miasta z Warmii i Mazur. W wieku 20 lat postanowił opuścić rodzinne strony i wyjechał do Wielkiej Brytanii. Pracował tam trzy lata i właściwie nic nie zapowiadało rewolucji w jego życiu. Ot, pojechał na urlop na indonezyjską wyspę Bali. Na 10 dni. Po pięciu miesiącach wrócił już na dłużej – na trzy miesiące. Wtedy już wiedział, że tutaj chce zamieszkać na stałe, że jego wędrówka już się skończyła. Tym bardziej, że poznał piękną Balijkę o imieniu Made Winny, którą wkrótce poprosił o rękę.

Ryż na czoło Jednak aby móc usłyszeć słynne słowa: "Ogłaszam was mężem i żoną" – musiał podjąć jeszcze inną decyzję. – W Indonezji, a szczególnie na Bali, ślub udzielany jest tym parom, które są tego samego wyznania. Rozważaliśmy opcję, żeby Made Winny przeszła na katolicyzm, skoro ja jestem chrześcijaninem, ale w końcu uznaliśmy, że przecież planujemy życie na Bali, więc to ja przeszedłem na hinduizm – mówi Damian Giruc.

– Mówiąc szczerze wyznaję dwie religie: chrześcijaństwo i balijski hinduizm. Uczestniczę w ceremoniach hindu, ale w święta Bożego Narodzenia lub Wielkiejnocy – idę do kościoła razem z żoną. I w ten sposób świetnie się dogadujemy. Zarówno moja rodzina, jak i teściowie akceptują nasze wybory. A powiem pani, że hinduizm ma wiele wspólnego z katolicyzmem. Ceremonia, choć jest inna od mszy, nieco ją przypomina. Nie prowadzi jej ksiądz, ale jest modlitwa, a elementy w postaci kropienia wodą czy kładzenia ryżu bardzo mi przypominają sypanie popiołem podczas środy popielcowej, z tą różnicą, że tutaj za każdym razem kładzie się ryż. Zwykły, surowy ryż na czoło i na przełyk – opowiada mężczyzna.

Gdy słucham opowieści Polaka, wcale się nie dziwię jego decyzji, bo na moje pytanie, co oprócz znalezienia drugiej połowy, wpłynęło na jego przeprowadzkę na drugi koniec świata i co szczególnie ujęło go na tej indonezyjskiej wyspie – słyszę, że przede wszystkim kultura panująca wśród lokalnej społeczności.

– Dominującą religią jest balijskie hindu, czyli inna odmiana hinduizmu wyznawanego w Indiach. Mówi się, że w Polsce jest wiele kościołów, ale tutaj prawie każdy dom ma swoją małą, prywatną świątynię, dlatego Bali nazywana jest wyspą tysiąca świątyń – opowiada Polak.

O bogów trzeba dbać

Jak wygląda codzienne życie Balijczyka? Dzień rozpoczyna się od ofiarowywania darów bogom w przydomowej świątyni. Dopiero potem można zjeść śniadanie, wypić kawę, pójść do pracy. W ciągu dnia również powinno się znaleźć czas na modły i koniecznie przed snem, późnym wieczorem. Pokarm bogom najczęściej powinno ofiarować się trzy razy dziennie. Niektórzy nie robią tego z taką intensywnością, modlą się raz dziennie, a inni nawet pięć. Przyjęte jest, że do trzech razy dziennie powinno się oddawać cześć bogom.

– Religia określa to miejsce. Wiara w karmę, czyli przeświadczenie, że jeśli zrobimy coś złego, wróci to do nas z większą mocą, sprawia, że nie ma kradzieży czy innych przestępstw. Na Bali jest przede wszystkim bardzo bezpiecznie. Nawet – nie będąc rdzennym mieszkańcem – mogę zostawić skuter czy niezamknięty samochód i nikt do niego nie wejdzie, nikt nic z niego nie weźmie, nie mówiąc o kradzieży – zapewnia Giruc.

W Indonezji mieszka 250 mln ludzi, samych Balijczyków jest 4,5 mln. I tak jak Indonezja w większości jest muzułmańska, tak tu wierzy się w reinkarnację, karmę, wyzwolenie i księgi Wed. I choć dominującą religią jest hinduizm, obok siebie na jednym placu stoją trzy świątynie różnych wyznań a ludzie są do siebie bardzo tolerancyjnie nastawieni.

Wszyscy pędzą jak opętani

W tym idealnym kraju pojawia się tylko jedna rysa. Polak, który pracuje m.in. jako kierowca, obwożąc turystów po rajskiej wyspie, żartuje, że to ogromne wyzwanie, ponieważ nie obowiązują tu zasady ruchu drogowego.

– Miliony skuterów pędzi w różnych kierunkach, nie ma znaków drogowych, ani ograniczenia prędkości. Każdy jeździ tu jak chce, wszyscy pędzą jak opętani, ruch jest mocno natężony. Są tylko sygnalizacje świetlne – opowiada właściciel biura podróży.

Grillowane na skorupach kokosowych

Ale to jedyna niedogodność o której opowiada. Fascynuje go życie w Denpasar i ludzie, którzy go otaczają. – Tutaj każdy pracuje, nie ma czegoś takiego jak bezrobocie czy zasiłki. I nawet jeśli nie ma porządnej, prawdziwej pracy – to zrobi cokolwiek, żeby zarobić pieniądze. Zerwie banany czy kokosy z drzewa, ugotuje coś w domu i wystawi na sprzedaż. Każdy, ale to każdy pracuje na Bali – podkreśla.

I właśnie to uliczne jedzenie smakuje mu najbardziej. Jest, jak zapewnia Damian, pyszne i naprawdę bardzo tanie. A jednym z jego ulubionych dań są malutkie szaszłyczki z wieprzowiny grillowane na skorupach kokosowych, które można nabyć wprost od sprzedawców, jeszcze ciepłe i smakowite.

Na Bali przyjeżdżają różni turyści. Od studentów, globtroterów, miłośników luksusu po emerytów. I taka właśnie para utkwiła w pamięci Polakowi, pewne małżeństwo będąc grubo po 70. postanowiło wyruszyć w ostatnią podróż swojego życia, aby móc nacieszyć się chwilami spędzonymi w raju.

Warto dodać, że na 14 dni do 3-gwiazdkowego hotelu ze śniadaniami w ofercie last minute – można się wybrać już od ok. 4,6 tys. zł. Lot z dwiema przesiadkami trwa ok. 17 godzin. Najlepiej wczasy na tej indonezyjskiej wyspie zaplanować w czasie pory suchej, czyli w okresie od kwietnia do listopada, wtedy bowiem warunki są najbardziej sprzyjające.