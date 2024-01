Polak na Islandii. "Staram się przełamać dość powszechny stereotyp"

Na szczęście żyjemy w takich czasach, że kontakt, nawet na odległość, jest możliwy. Dzwonię więc często do mamy i siostry, dużo rozmawiamy. Komunikacja nie jest więc ograniczona. Oczywiście nie zastąpi to kontaktu osobistego, ale mamę starałem się już wcześniej przygotowywać do tych moich dłuższych, nieco ambitniejszych podróży. Generalnie jestem bardzo rodzinnym człowiekiem, lubię spędzać czas z bliskimi. Gdy więc wracam do Kołobrzegu, staram się go wykorzystać maksymalnie.