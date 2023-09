Polak zdradza, czego nie robić w Egipcie. "Nie rozumiecie, że nakręcacie ten biznes"

- Opowiem wam szybko o sytuacji przed McDonaldem, której byłem świadkiem. Siedmioletnia dziewczynka zbierała tam pieniądze. Jedna kobieta nie chciała jej ich dać, natomiast wychodząc z McDonalda, chciała obdarować ją jedzeniem. Jakie było moje zdziwienie i zaciekawienie całą sytuacją, kiedy dziewczynka, wręcz przestraszona, machała rękoma i mówiła, że nie chce jedzenia, tylko pieniądze - relacjonuje internetowy twórca. - Po chwili dziewczynka obejrzała się do tyłu, a tam na ławeczce siedział bardzo dobrze wyglądający mężczyzna. Po jakimś czasie podbiegła do niego, bo to był, jak się domyślacie, jej tata, który pokazał córce kolejną ofiarę, do której ma pobiec i wyciągnąć ręce po pieniądze - podsumował.