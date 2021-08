Polka w Australii. "Ludzie chcą się szczepić, ale nie mają czym"

W Sydney twardy lockdown trwa nieprzerwanie od 26 czerwca br., co w praktyce oznacza siódmy tydzień zakazu wychodzenia z domu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to absolutnie konieczne. Można więc wyjść do lekarza, zrobić niezbędne zakupy czy iść na krótki spacer. Nastroje mieszkańców, jak łatwo można się domyślić, nie są w tej chwili najlepsze.