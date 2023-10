Polka zamieszkała na egzotycznej wyspie. "Moje życie na Jamajce całkiem się zmieniło"

Ta decyzja tak właściwie podjęła się sama. Oczywiście zawsze myślałam o tym, żeby kiedyś tutaj zamieszkać. Zaczęłam też pracę w biurze turystycznym najamajke.pl, więc co roku przyjeżdżałam tutaj na sezon. Ale na zimę wracałam zawsze do Polski, więc to było takie życie pół na pół. Moja przeprowadzka dopełniła się w czasie pandemii, kiedy utknęłam na Jamajce. Postanowiłam przeczekać tutaj pandemię. Myślałam, że to potrwa dwa, trzy miesiące. Skończyło się na dwóch latach i to doświadczenie mi uświadomiło, że skoro jestem w stanie przetrwać czasu covidu na Jamajce to nic mi już tutaj nie będzie straszne. Dla osoby, która całe życie mieszkała w bezpiecznej Europie, gdzie państwo zapewnia opiekę socjalną i mnóstwo innych benefitów, decyzja o przeprowadzce tutaj była poprzedzona niepewnością i strachem o to, czy na pewno sobie poradzę.