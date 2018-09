Polscy turyści utknęli na lotnisku w Egipcie. Musieli koczować godzinami

Wiele godzin, bez żadnej pomocy i informacji, musieli spędzić polscy turyści na lotnisku Szarm el-Szejk.

Mieli wracać do kraju we wtorek po godz. 15. Tak się jednak nie stało i z niewyjaśnionych przyczyn, polscy turyści na lotnisku w Egipcie spędzili długie godziny. Jak donosi Radio Zet, ani przedstawiciele biura podróży, ani lotniska nie informowali turystów o przyczynach wielogodzinnego opóźnienia samolotu do Katowic.