Polska atrakcja znów otwarta. Nie była dostępna przez trzy lata

Bilety są już dostępne na stronie Kopalni. Osoba dorosła musi zapłacić 82 zł, dzieci powyżej 10 roku życia oraz młodzież do ukończenia 19 roku życia - 62 zł. Bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci w wieku powyżej 10 roku życia do ukończenia 16 roku życia) to koszt 238 zł.