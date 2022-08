Polska nominowana do Turystycznego Oscara. Chodzi o atrakcję w Karkonoszach

Karkonosze to najwyższe pasmo górskie Sudetów, które cieszy się prawie tak samo dużą popularnością wśród turystów, co Tatry. To właśnie tutaj mieści się fińska wioska Kalevala - niezwykła atrakcja turystyczna stworzona pięć lat temu, która w tym roku dostała nominację do uzyskania najbardziej prestiżowej nagrody World Travel Awards, nazywanej Turystycznym Oscarem. Dla naszego kraju to ogromne wyróżnienie.