Polska, Złota Jesień i Oktoberfest w największym, rodzinnym Parku Rozrywki w Polsce

75 000 sztuk dyń i najlepsze dekoracje!

Do tego, że trzecia pora roku w Energylandii jest niesamowita, nikogo nie trzeba przekonywać. Polska Złota Jesień w Parku w Zatorze to jednak coś o wiele więcej niż spadające liście i złote, zachodzące słońce. W tym roku to setki godzin przygotowań, niesamowite stylizacje animatorów, lśniące stroje artystów i zupełnie nowe, jesienne show, przynoszące wszystkim Gościom niezapomniane wrażenia! Polska, Złota Jesień to również nieodłączne, jesienne dynie, hodowane specjalnie na tę okazję dla Parku. W tym roku ilość ich sięga aż 75 000 sztuk! Łączna waga owoców dyni, które spotkać można w Energylandii sięga 150 ton, co opowiada niemalże 22 dorosłym słoniom, a to nadal nie wszystko! Na Gości czeka dodatkowe 100 000 skrupulatnie przygotowywanych dekoracji, które ciągną się od samego wejścia, aż po ostatnie ścieżki i Strefy Parku w Zatorze. Wszystko to w otoczeniu 123 atrakcji Parku i najwyższych w Europie roller coasterów, które niezmiennie zabiorą wszystkich ochotników na pełne emocji przejażdżki!