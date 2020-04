Polski ksiądz na Titanicu. Uciekał przed carskimi represjami

Historia Titanica fascynuje ludzi od ponad stu lat. W tym roku obchodzona będzie 108 rocznica zatonięcia luksusowego statku . Wśród pasażerów Titanica był polski ksiądz, Józef Montwiłł. Podróżujący drugą klasą duchowny oddał swoje miejsce w szalupie ratunkowej innemu pasażerowi. Zginął razem z 1495 innymi ofiarami, do ostatniej chwili pełniąc posługę duszpasterską. Co wiemy o polskim duchownym?

Polski ksiądz na Titanicu

W chwili śmierci na Titaniku ks. Józef Montwiłł miał 27 lat. Cztery lata wcześniej skończył seminarium duchowne w Sejnach, na Suwalszczyźnie. Do Ameryki uciekał w obawie przed karą, jaka miała go spotkać ze strony rosyjskich zaborców, za działalność na rzecz litewskich katolików.

Młody ksiądz pracując w Sejnach, miał ochrzcić litewskie dziecko i wysłuchać spowiedzi jego rodziców. W czasach zaboru rosyjskiego było to przestępstwem, bowiem rosyjska polityka zakładała masowe “nawracanie” litewskich katolików na prawosławie. Został uznany za wroga polityki prowadzonej przez imperium carskie. Karą miało być pozbawienie święceń i usunięcie ze stanowiska wikariusza.

By ochronić młodego księdza, został przesunięty z parafii w Sejnach do Lubowa (obecnie Liubavas na Litwie). I tam młody wikariusz pozostał niepokorny. Uczył dzieci katechizmu i modlitw po litewsku. Był współzałożycielem towarzystwa odnowienia narodowego Litwy. Ta działalność Montwiłła nie podobała się carskim władzom. Duchowny był śledzony, dlatego podjął decyzję o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.