Polski skarb został doceniony. Krzemionki Opatowskie są już na liście UNESCO

Kopalnie krzemienia pasiastego i neolityczne osady w Krzemionkach Opatowskich zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto w lipcu podczas obrad 43. sesji komisji.

Krzemionki Opatowskie to region prehistorycznych kopalni krzemienia pasiastego, a także związanych z nimi pradziejowych osad. To również kopalnie "Borownia" i "Korycizna" oraz osada na wzgórzu "Gawroniec"

W 2018 r. obszar pod nazwą "Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego" zgłoszono do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do Polski przyjechał ekspert UNESCO, który wydał pozytywną rekomendację.

Wicedyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Mariusz Czuba twierdzi, że Krzemionki Opatowskie to "absolutnie najważniejszy obiekt archeologiczny w Polsce i jeden z najważniejszych na świecie". Mówi się, że są one świadectwem pierwszego w dziejach ludzkości zagłębia przemysłowego.

Kopalnie krzemienia pasiastego zostały odkryte w 1922 r. Od 1994 r. stanowią pomnik historii, a od 1995 r. funkcjonują jako rezerwat przyrodniczy. Opisywane kopalnie pochodzą z młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu (IV-II tysiąclecie p.n.e.). Znajduje się tam ok 4 tys. szybów, mających do 9 m głębokości. Wydobywano w nich krzemień, który służył do wytwarzania narzędzi.