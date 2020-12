Polskie dzieci masowo wysyłają listy do św. Mikołaja. "Jesteście drudzy na liście"

Spotkanie ze św. Mikołajem to marzenie wielu dzieci na całym świecie. Rocznie wysyłają do niego ok. 500 tys. listów z prośbami o prezenty. Ja też wysłałam. Odpowiedział... przed Wielkanocą. Okazuje się, że Polacy od lat przodują w liczbie listów wysyłanych do Rovaniemi.

Wioska św. Mikołaja w Rovaniemi czynna jest przez cały rok Źródło: Visit Rovaniemi (Rovaniemi Tourism & Marketing Ltd.)