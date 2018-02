Polskie wybrzeże pełne atrakcji. Zobacz, co warto zwiedzić nad Bałtykiem

Polskie wybrzeże Bałtyku cieszy się dużą popularnością wśród turystów nie tylko w okresie letnim. Nasze morze zimą przyciąga nie tylko morsów. Warto odkryć największe atrakcje Bałtyku i wybrać się w podróż do najsłynniejszych nadmorskich miejscowości.

Jod i lód

Powodów, dla których część turystów wybiera się zimą nad Bałtyk jest wiele. Przede wszystkim po sezonie jest tam mniej turystów, co przekłada się zarówno na ilość miejsc w hotelach, pubach i restauracjach. Jeśli więc marzy ci się romantyczny spacer tylko we dwójkę z zachodzącym słońcem w tle, to w zimie masz do tego najlepszą okazję. W dodatku pokryte śniegiem wybrzeże to widok wart zapamiętania.