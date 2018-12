Południowy Tyrol. Włochy na narty i kulinarną rozpustę

Południowy Tyrol uwielbiamy zimą. Alpejski pragmatyzm spotyka pyszną kuchnię włoską, a my skorzystamy z setek kilometrów świetnie przygotowanych tras narciarskich. Na zimowe wakacje polecamy tę część Włoch, gdzie natkniemy się na język niemiecki.

Południowy Tyrol – region narciarski, który uwielbiamy

Południowy Tyrol obejmuje Dolomiti Superski i Ortler Skiarena. Setki kilometrów lubianych tras wybierane są przez turystów głównie w chłodniejszej porze roku, kiedy to miłośnicy sportów zimowych mogą do woli korzystać z lokalnych atrakcji. Turystyka wspaniale się tutaj rozwija, dzięki czemu w parze ze świetnie radzącym sobie rolnictwem wynoszą one region na pozycję jednego z zamożniejszych w całych Włoszech. Łagodny klimat, rozległe winnice, sady, przywiązanie do tradycji, beztroska Włochów, smaczne produkty lokalne – wszystko to podnosi wartość Południowego Tyrolu.