Popularność Egiptu nie słabnie. Dlaczego lubimy ten kierunek

Egipt w ostatnich latach z impetem odzyskuje swoją pozycję w rankingach i powraca do czołówki najchętniej odwiedzanych państw na świecie. Według ostatnich danych Egipskiego Ministerstwa Turystyki liczba zagranicznych turystów odwiedzających kraj faraonów wzrośnie w tym roku o ok. 30 proc.

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne dane, które wskazywały na 30 proc. wzrost względem 2017 r., możemy zauważyć niesłabnący trend, który może osiągnąć podobny wynik w roku 2020. Wskaźniki te dowodzą, że nie tylko polscy turyści upodobali sobie ten kierunek, a przyczyną, oprócz zamiłowania do miejsca, może być dobrze prowadzona strategia rozwoju, która m.in. dba o bezpieczeństwo podróżnych i skupia się na podnoszeniu jakości oferowanych usług.

Według danych serwisu Wakacje.pl Egipt znalazł się na czwartym miejscu pod względem liczby polskich turystów odwiedzających ten kraj w terminie od 1 czerwca do 30 września 2019. Egipski kurort Taba znalazł się z kolei na drugim miejscu, jeśli pod lupę weźmiemy najatrakcyjniejsze regiony turystyczne roku 2019. Co zatem sprawia, że tak lubimy ten kierunek?

Przede wszystkim, dzięki rozbudowanej siatce połączeń lotniczych oraz możliwości skorzystania z lokalnych lotnisk, jest łatwo dostępną dla turystów destynacją. Egipt rozpieszcza nas również swoimi atrakcjami i pogodą przez cały rok. Niezależnie od tego, czy zaplanowaliśmy urlop w sierpniu czy staramy się naładować nasze baterie w czasie zimy, możemy bezapelacyjnie liczyć tam na ciepłe przyjęcie - temperatury w okresie letnim sięgają średnio 30-35 st. Celsjusza, zimą nie spadają poniżej 20, jesienią i wiosną pozostają w okolicy 25 st. Ponadto jest to kierunek, do którego lubimy wracać.

Po pierwsze dlatego, że jest przystępny cenowo. Portal Wakacje.pl wskazuje, że według przyszłorocznych prognoz w sezonie letnim średnia wartość rezerwacji osiągnie poziom 6269 zł, czyli o 250 zł mniej w stosunku do średniej, jaką wydajemy na wakacje zagranicą w ogóle. Oznacza to, że średnio wydamy 2399 zł od osoby. Jest to z pewnością dobra informacja dla miłośników Egiptu.