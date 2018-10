"Potworny bezgłowy kurczak" zadziwił naukowców. Sfilmowano go w wodach Antarktydy Wschodniej

To osobliwe stworzenie wcześniej widziane tylko w Zatoce Meksykańskiej, teraz po raz pierwszy zaobserwowano nieopodal Antarktydy Wschodniej. Mowa o Enypniastes eximia, które znane jest pod nazwami: "morski ogórek" czy "potworny bezgłowy kurczak".

Do tej pory to zwierzę widziano jedynie w Zatoce Meksykańskiej. Po raz pierwszy zaobserwowano je tam w grudniu ubiegłego roku. Kilka dni temu naukowcom z australijskiego rządowego programu Australian Antarctic Division udało się sfilmować Enypniastes eximia w wodach Antarktydy Wschodniej i jest to dla badaczy sporym zaskoczeniem. Do samej odległości należy również dodać ogromną różnicę warunków środowiskowych obu akwenów, chociażby temperaturę czy zasolenie.