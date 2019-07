Powody, dla których wakacje w Bułgarii to dobry pomysł!

To właśnie Bułgaria jest trzecim najchętniej wybieranym przez Polaków kierunkiem na letnie wakacje. Po pierwsze dlatego, że jest Polakom bliska, nie tylko emocjonalnie, ale też z powodu odległości. Przeloty z Polski do lotnisk w Burgas lub Warnie zajmują ok. 2 godziny, co jest sporym udogodnieniem, szczególnie jeśli wybieramy się na wakacje z naszymi pociechami. Po drugie, miejscowa turystyka mocno zapracowała, by w nowych realiach liczyć się w stawce najpopularniejszych europejskich kierunków urlopowych. Możemy tu liczyć na komfortowy wypoczynek w naprawdę konkurencyjnych cenach – w lipcu i sierpniu bez problemu zarezerwujemy tygodniowy pobyt w hotelu 4-gwiazdkowym z wyżywieniem all inclusive i przelotami w obie strony za ok. 1,5 tys. zł za osobę. Jeśli zaś wybierzemy dojazd własny, cena może zamknąć się nawet w kwocie poniżej tysiąca złotych.