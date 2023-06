Prawie 700 kąpielisk w Polsce. Gdzie sprawdzić, czy woda w nich jest czysta?

Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Dokładny okres funkcjonowania konkretnego kąpieliska lub tzw. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa jego organizator. Ale musi on zmieścić się w tych ramach czasowych. Większość kąpielisk otwiera się oficjalnie pod koniec czerwca lub nawet 1 lipca.