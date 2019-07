Projekt okazał się być fałszywy. Cały kraj się za nich wstydzi

Nie dawniej jak dwa tygodnie temu pisaliśmy o norweskiej wyspie, której mieszkańcy zapragnęli zniesienia czasu. Znaczna większość obywateli wyspy poparła projekt. Okazało się, że był on zwykłym oszustwem, za które teraz wstydzi się cała Norwegia.

Fakt, że norweska agencja państwowa finansowała i wypuściła fałszywe informacje jest jeszcze do przyjęcia. Ale to, że robili to z dumą jest zatrważające. "Gratuluję" – napisał jeden redaktorów Faktisk – "Wydaliście pawie pół miliona koron podatników na produkcję fałszywych wiadomości… nie w formie reklamy, ale w formie czystej dezinformacji i świadomego wprowadzania ludzi w błąd po to, by wpłynąć na ich wybory".