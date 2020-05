Przełomy Dunajca i Trzy Korony. Z wizytą w Pienińskim Parku Narodowym

W jego granicach znalazły się najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny Pienin Właściwych oraz należące do Pienin Spiskich Zielone Skałki. Choć obszar parku jest niewielki, to liczba występujących tu rzadkich i ciekawych gatunków roślin, dla których wprowadzono ochronę, robi wrażenie. Do tych najcenniejszych należą m.in. buczyna karpacka, liczne gatunki storczyków czy chryzantema Zawadzkiego, która w Pieninach ma swoje jedyne stanowisko w Karpatach.