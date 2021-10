Przerażająco dobra zabawa w Energylandii

ZABAWA NA 100% - BILETY ZA 50 % | POZNAJ HALLOWEEN NIGHT!

Podczas trwającego do 31 października Halloween Time odbędzie się specjalne wydarzenie Halloween Night, podczas którego Park Rozrywki czynny będzie do 22:00! To 4 godziny zabawy gratis, bowiem w okresie powakacyjnym Energylandia czynna jest od 10:00 do 18:00. Halloween Night to także zabawa dla kochających nocne iluminacje roller coasterów i atrakcji, które w blasku tysiąca lampek prezentują się oszołamiająco! To nie koniec dobrych wieści! To właśnie tego dnia, 23 października załapać się można na bilety o 50% tańsze. Jest jednak jeden warunek – trzeba być halloweenowo przebranym od stóp do głów. Zobacz regulamin promocji TUTAJ. Bilety można kupić już teraz na stronie https://ticket.energylandia.pl/pl/promotionpromo.