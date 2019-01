Przez lata dworzec w Jaworze straszył. Teraz olśniewa nowością

Dworzec w Jaworze doczekał się gruntownej renowacji, która sprawiła, że teraz budynek wygląda jak architektoniczne dzieło sztuki. To prawdziwa metamorfoza.

Jawor to niewielka miejscowość na Dolnym Śląsku. Dworzec kolejowy otwarto tam w 1856 roku. Można stamtąd dojechać między innymi do Legnicy i do Katowic. Budynek przez długie lata nie był jednak remontowany. Prace udało się przeprowadzić dopiero w 2018 roku.