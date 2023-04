Przy szlakach w Tatrach będzie można kupić lody. "Nie dodajemy chusteczek i łyżeczek"

Za bilet normalny zapłacimy 9 zł (wcześniej było to 8 zł), a za ulgowy 4,5 zł (dotychczas kosztował 4 zł). Wybierający się w Tatry na dłużej mają też do wyboru bilet siedmiodniowy — normalny za 45 zł (wcześniej 40 zł) i ulgowy za 22,5 zł (do tej pory kosztował 20 zł).