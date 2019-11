Raj dla amatorów survivalu. Lasy Państwowe stworzyły mapę legalnych noclegów

Ruszył pilotażowy program Lasów Państwowych, który dopuszcza biwakowanie na obszarach leśnych. Od teraz w kilkunastu regionach Polski, na łącznej powierzchni ok. 65 tys. ha, można już bez stresu uprawiać survival i bushcraft.

I o ile pojęcie survival jest już nam znane, można się zastanawiać, co kryje się pod nazwą bushcraft. Innymi słowy to umiejętność życia w dzikim, naturalnym otoczeniu z wykorzystaniem technik survivalowych, ale przede wszystkim przy wykorzystaniu tego, co daje natura.