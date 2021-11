Rejowiec Fabryczny – rewitalizacja na szóstkę z plusem

Unijna szansa dla bezrobotnych

Dużym plusem realizacji projektu dofinansowanego z Lubelskich Funduszy Europejskich było to, że do robót budowlanych zatrudniono bezrobotnych z okolicy. Ta inicjatywa bardzo spodobała się mieszkańcom. W ten sposób wszyscy na wiele sposobów odczuli, że "Lepiej Żyć" to dogodne warunki życia i lepsza przyszłość.