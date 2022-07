Ciekawa atrakcja turystyczna, czyli Rogowska Kolej Wąskotorowa

Rogowska Kolej Wąskotorowa to zabytkowa atrakcja turystyczna, która znajduje się w województwie łódzkim. Dzięki swojej historii i tradycji cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród młodszych, jak i starszych odwiedzających. Turyści mogą przejechać się lokomotywą, a także zobaczyć drezyny i inne elementy taboru wąskotorowego. Każdy kto ją zwiedza może poczuć się, jakby znalazł portal do transportowania się w czasie i z dzisiejszych pociągów, przeniósł się do zabytkowej kolejki.

Rozwiń