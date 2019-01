Rokytnice nad Jizerou. Polecany region na narty w Czechach

Region narciarski Rokytnice nad Jizerou to zdecydowanie jedno z najlepszych miejsc do uprawiania sportów zimowych w Czechach. Składa się z dwóch ośrodków: Horní Domky oraz Studenov. Trasy są świetnie przygotowane, a ceny atrakcyjne. Warto tu przyjechać!



Horní Domky na Łysej Górze to piąty co do wielkości ośrodek narciarski w Czechach, posiadający 17 km tras o różnym stopniu trudności. Składa się z dwóch części. Miejsce to jest odpowiednie dla średniozaawansowanych i zaawansowanych narciarzy. Natomiast Studenov sprawdzisię w przypadku rodzin z małymi dziećmi, początkujących i snowboardzistów. Pomiędzy jednym a drugim kursuje skibus. Jest to jedyny ośrodek narciarskich w Czechach, w którym przewyższenie pomiędzy dolną stacją a górną wynosi 700 m, a trasy zjazdowe w najszerszym miejscu mają 100 metrów.