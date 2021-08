Roller Coasterowy DZIEŃ kontra NOC! Sprawdź to w Energylandii!

14 lipca Energylandia została wyróżniona tytułem Parku roller coasterów nr 1 w Europie. Hucznie celebrowane urodziny Parku oraz otwarcie nowej strefy - Aqualantis ze wszystkimi jej atrakcjami rozpoczęły sezon wakacyjnej zabawy. Aktualnie na terenie Energylandii odbywa się cykl Magic Night - co sobotę przez cały sierpień Park zalśni blaskiem miliona świateł. Iluminacja roller coasterów zachwyca widokiem i zapewnia przejazd w klimatycznej atmosferze. Energylandia zaprasza swoich gości na dodatkowe trzy godziny gratis, podczas wydłużonego czasu otwarcia Parku, aż do 23:00 oraz do zabawy dniem i nocą - 21 sierpnia. Do dyspozycji odwiedzających pozostają wszystkie atrakcje Energylandii, w tym flagowe roller coastery, które przyczyniły się do zdobycia wyróżnienia Parku.