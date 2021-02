Rostock – niemieckie, malownicze miasteczko portowe. Kiedy i jak pojechać? Co zobaczyć?

Hanzeatycka świetność, portowa tożsamość, urokliwe zabytki, nowoczesne atrakcje, a do tego widok z piaszczystej plaży na Morze Bałtyckie – to wiele, choć nie wszystkie powody, by zakochać się w Rostocku. Podpowiadamy, kiedy i jak tam pojechać, a także, co koniecznie zobaczyć.

Odkryj miasto

Nazwę tego miasta można tłumaczyć jako „roztoka” – rozlewisko, miejsce, w którym rozpływa się nurt rzeki. Rostock wzrósł nad rzeką Warnow, w odległości około dwunastu kilometrów od jej ujścia do Zatoki Meklemburskiej na Morzu Bałtyckim w VI wieku, a zyskał na znaczeniu w okresie Hanzy w XV wieku, kiedy to stał się największym miastem regionu. Dziś wciąż jest ważnym, trzecim co do wielkości niemieckim portem morskim nad Bałtykiem, a zarazem największym miastem Meklemburgii. By poczuć klimat hanzeatyckiej świetności Rostocka warto zacząć zwiedzanie od starego miasta z jednym z najstarszych, założonym w 1419 roku, uniwersytetów na świecie, odbudowanymi po wojnie kamieniczkami i pozostałościami średniowiecznych umocnień. Położony tuż obok rynku kościół Mariacki przetrwał bombardowania z czasów drugiej wojny światowej bez poważnych uszkodzeń. Turyści przybywają tutaj przede wszystkim, by zobaczyć oryginalny astronomiczny zegar Hansa Düringera z 1379 roku. W centrum miasta znajduje się także kościół św. Piotra, z którego wieży można obejrzeć Stare Miasto. Spragnionym zakupów spodoba się spacer po głównej handlowo-turystycznej ulicy miasta – Kröpeliner Straße.

Zoo w Rostocku

Wśród punktów obowiązkowych wycieczki do Rostocka nie może zabraknąć nowoczesnego, choć założonego w 1899 roku, ogrodu zoologicznego. Zajmuje on aż 56 hektarów i zorganizowany jest tak, by w rozległym krajobrazie parkowym, czyli w otoczeniu najbardziej zbliżonym do naturalnego, można było spotkać aż 4500 zwierząt reprezentujących 450 różnych gatunków z całego świata. Szczególnie warto odwiedzić Polarium z niedźwiedziami polarnymi i pingwinami, a także Darwineum, którego zwiedzanie łączy przygodę, edukację ekologiczną i naukę o ewolucji. Spacer po zoo w Rostocku będzie nie lada atrakcją dla turystów w każdym wieku.

Zakochaj się w naturze!

Miłośników natury w jej najbardziej dzikiej odsłonie zachwycą wrzosowisko i las na obrzeżach miasta. Ich całkowita powierzchnia wynosi około 6000 hektarów i jest uważana za największy nadmorski las w całych Niemczech. Wytyczono tu ponad 60 kilometrów oznakowanych ścieżek, które można pokonać rowerem lub pieszo. Rostock posiada także swój historyczny kurort, czyli Warnemünde, które w XIX wieku z wioski rybackiej przeistoczyło się w popularne miejsce wypoczynku. Tu turystów zachwyca nie tylko urokliwa architektura i wąskie uliczki, ale przede wszystkim rozległa, piaszczysta plaża, idealna do pływania, opalania i spacerów. Jednym z symboli tego miejsca jest także latarnia morska – warto wejść na jej szczyt dla wspaniałego widoku okolicy.

Jak dotrzeć do Rostocka

Jadąc samochodem do Rostocka z Polski, należy kierować się na Suderholz trasą numer 20, a następnie trasą E22, gdzie powinny już być bezpośrednie kierunkowskazy na Rostock. Pokonanie drogi Szczecin–Rostock autem zajmuje około dwóch i pół godziny, ze Świnoujścia około dwóch godzin, a z Warszawy około siedem i pół godziny. Można skorzystać także z lotów międzynarodowych, port lotniczy Rostock–Laage położony jest niecałe trzydzieści kilometrów od miasta. Niezmotoryzowani mogą wybrać także połączenia kolejowe. Często turyści z Polski (ale nie tylko) odwiedzają Rostock w drodze z i do Szwecji, ale także na cały Półwysep Skandynawski. Jest tak dlatego, że działa tu połączenie promowe Rostock–Trelleborg obsługiwane przez Stena Line. Prom pokonuje tę trasę trzy razy na dobę. Najkrótsza przeprawa trwa sześć godzin, najdłuższa nieco ponad siedem godzin. Szczegóły można znaleźć tu: https://www.stenaline.pl/trasy/rostock–trelleborg. Chcąc skorzystać z przepraw promowych, warto do portu dotrzeć autem lub na pokład zabrać kamper bądź rower, by po pokonaniu Bałtyku móc być niezależnym i ruszyć dalej w drogę.

Kiedy odwiedzić Rostock? Zawsze!

Wybierając się na wycieczkę do miasta portowego, trzeba oczywiście wziąć pod uwagę nieco wyższą wilgotność powietrza niż w głębi lądu, ale pogoda w Rostocku nie różni się wiele od tej, jaką mamy mad Bałtykiem w Polsce. Jeśli więc marzy nam się plażowanie, opalanie i korzystanie z uroków Morza Bałtyckiego, najlepszym czasem na podróż będzie oczywiście lato. By zobaczyć wrzosy w pobliżu Rostocka w pełnym rozkwicie – sierpień i wrzesień. Jeśli chcemy przede wszystkim zwiedzać miasto – zarówno jesień, zima, jak i wiosna będą odpowiednie. Jednym słowem – przed wyjazdem nie trzeba wpisywać w wyszukiwarki frazy: „Rostock pogoda”, bo zawsze jest odpowiedni czas na podróż!