Ryanair rusza nad Morze Śródziemne. Loty już od 1 lipca

Ryanair wraca do latania

Ryanair od lipca będzie codziennie latał do Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji i na Cypr. Data nie jest przypadkowa. Te kraje od 1 lipca otwierają granice dla turystów z zagranicy.

– Po czterech miesiącach zamknięcia z zadowoleniem przyjmujemy decyzje rządów we Włoszech, Grecji, Portugalii, Hiszpanii i na Cyprze o otwarciu granic i odejściu od kwarantanny. Europejczycy mogą już zacząć planować rodzinne urlopy w tych krajach na lipiec i sierpień przed powrotem dzieci do szkół we wrześniu – mówi prezes Ryanaira DAC, Eddie Wilson.