Ryanair znów zawiesza trasy z Polski. Z niektórych lotnisk zniknie na kilka tygodni

Z systemu rezerwacyjnego Ryanair'a wynika, że w okresie od początku stycznia do lutego zniknie sporo połączeń z Polski. Wygląda na to, że w tym czasie irlandzki przewoźnik całkowicie zniknie z 5 lotnisk w naszym kraju.

W związku z nowymi restrykcjami w wielu krajach UE oraz zakazem lotów z Wielkiej Brytanii do Polski, popyt na bilety lotnicze znacznie spadł. Bezpośrednim tego efektem jest decyzja Ryanair'a o zawieszeniu wielu połączeń do naszego kraju.

Ryanair znów zawiesza trasy z Polski

Jak czytamy na portalu Fly4free, skala cięć jest w tej chwili trudna do oszacowania, bo nie wiadomo, jak długo zakazane będą loty do Wielkiej Brytanii. Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem zakaz lotów do tego kraju ma trwać do 6 stycznia.

Z systemu rezerwacyjnego Ryanaira wynika, ze od ok. 10 stycznia do początku lutego linia lotnicza zrezygnuje ze wszystkich połączeń z pięciu polskich lotnisk. Będą to: Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź i Szymany. Na innych polskich lotniskach irlandzki przewoźnik natomiast mocno ograniczy trasy.

Z rozkładu zniknie sporo połączeń

Między 10 stycznia a początkiem lutego z Wrocławia znikną połączenia do Leeds, Glasgow, Edynburga, Newcastle czy Manchesteru. Z Katowic nie polecimy w tym okresie m.in. do Cork, Edynburga, Londynu i Manchesteru. Z Modlina znikną natomiast trasy do Malagi, Wiednia, Barcelony, czy Teneryfy. Po 9 stycznia nie polecimy też z Modlina do Bergamo, Neapolu i Rzymu.

Źródło: Fly4free

Obostrzenia w związku z pandemią. "Im więcej Polaków się zaszczepi, tym szybszy powrót do normalności"