Ryżowe pola na zboczach gór. Zielone tarasy Banaue

Małe poletka pokrywają szczelnie wzgórza, jarzą się soczystą zielenią, albo całe toną w wodzie. Rolnicy uwijają się wokół sadzonek ryżu zgięci w pół. Ten znany nam z filmów czy reklam obrazek to tarasy Banaue, jeden z cudów świata.

Nocna droga przez mękę

Decydujemy się na organizowanie wyjazdu na własną rękę. Opcja jest tylko jedna: nocny autobus firmy Ohayami, wyjeżdżający z dworca Sampaloc w Manili raz na dobę - o godz. 22:00. Bilet można, a nawet trzeba kupić wcześniej przez internet (kosztuje ok. 35 zł). Autobus jedzie aż 9 godzin, choć odległość to 350 km. Droga na odcinku górskim jest kręta, wije się nad przepaściami i - tak, niestety zdarzają się tragiczne wypadki. Przed zakrętami kierowca trąbi, żeby ostrzec nadjeżdżających z naprzeciwka, klimatyzacja ustawiona jest tak, że ząb na ząb nie trafia, trudno więc o sen, ale zajęte są wszystkie miejsca, nawet rozkładane siedzenia między fotelami. Po prostu warto się przemęczyć, Banaue zrekompensuje wszystkie niedogodności .

Betelowy zębów błysk

Można zacząć zwiedzanie. Powłóczyć się po Banaue, dojść lub dojechać do punktu widokowego, z którego roztacza się widok na tarasy i w którym z godnością pozują do zdjęć mieszkanki i mieszkańcy w tradycyjnych strojach (wypada zaoferować im opłatę, stałej stawki nie ma).

Młodzi chłopcy z Banaue kręcą się wokół turystów, starając się być użytecznymi i coś zarobić. Bez wątpienia trzeba skorzystać z podwózki do Batad - to tam obejrzymy najbardziej spektakularne tarasy ryżowe. Nasz szofer urodę ma dyskusyjną, jak prawie wszyscy jego rówieśnicy. Piękne, gęste czarne włosy farbują na rudo, stawiają na sztorc w wymyślne czuby, a zęby mają... czerwone. Z efektem żucia betelu obnoszą się z dumnym uśmiechem, to w dobrym tonie. Betel jest w tej części Filipin szalenie popularny, jest używką uzależniającą, na szczęście stosunkowo niegroźną. Nasz kierowca rozpływa się w czerwonym uśmiechu, opowiadając, jak robi mu się gorąco, błogo i mrowią go uszy. Porcje różnych składników, które miesza się w specjalnych proporcjach i zawija w liście, można kupić w co drugim sklepie. Na euforyczny i oszałamiający zestaw składają się dwa główne składniki: pieprz betelowy i orzechy palmy arekowej, które wzmacniają nawzajem swoje działanie.

Balansując na krawędzi

Pod same tarasy w Batad nie da się dojechać, tylko do tzw. siodła. Dalej - na piechotę. Przydadzą się dobre buty i kij, nie zawadzi brak lęku wysokości. Nasz przedsiębiorczy kierowca, który miał być też przewodnikiem, nie ma pojęcia, gdzie się znajduje. Zagląda więc do chaty we wsi i prosi o pomoc. Od wyłuskiwania ziaren ryżu odrywa się młoda, przemiła kobieta i bez cienia zniecierpliwienia prowadzi nas przez tarasy, opowiadając o ich historii i zagrożeniach, skacząc po krawędziach pól jak kozica. Zaprowadzi nas do miejsca, skąd już prosta, choć potwornie stroma droga wiedzie w dół, do stóp 70-metrowego wodospadu Tappiyah Falls. Pokonanie jej z powrotem, pod górę okaże się nie lada wyzwaniem.