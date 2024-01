Dwaj turyści od lat sprzątają ulice Hurghady. Jednym z nich jest Polak

Hurghada nie grzeszy czystością

Hurghada, przyjmując europejskie standardy czystości miast turystycznych, niestety tonie w śmieciach. Władze miasta robią co mogą, by rozwiązać ten problem, ale niewiele mogą wskórać. Nie pomagają obowiązkowe kosze na śmieci przed każdym sklepem czy pojemniki na odpadki, ustawione co kilkanaście metrów na reprezentacyjnych deptakach, takich jak np. Sherry Street, w samym sercu miasta.