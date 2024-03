Przerażenie w turystycznym mieście. Po ulicach grasował lew

Lew na ulicach Kairu

Lwiątko zostało zauważone w willowej dzielnicy Madinaty w New Cairo. Siedziało potulnie pod samochodem. Jak podaje portal almasryalyoum, maluch był w stanie skrajnego przerażenia, gdyż otaczał go tłum ludzi robiących mu zdjęcia. Gdy ktoś się do niego zbliżał, zachowywał się niespokojnie i miauczał. Próbował także uciec do jednej z willi. Mieszkańcy od razu zadzwonili na policję. Wówczas biurokratyczna machina ruszyła.