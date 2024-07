Hotel z widokiem na śmietnik.

Jeśli hotel oferuje tylko dwupokojowe apartamenty, to o ile nie jest to jedno dziecko i w dodatku w wieku 0-3 lata, nie wchodźmy w to! Dzień złej pogody sprawi, że wszyscy wszystkim będą siedzieć na głowie. Jeden będzie chciał przeczytać w spokoju książkę, drugi obejrzeć film, trzeci pospać, a czwarty akurat będzie musiał popracować. Nikt nie dostanie w pełni tego co potrzebuje, narośnie frustracja i zakończy się to w najlepszym razie fochem.