Ewakuacja tursytów z plaży. Zagrożenie u wybrzeży Wysp Kanaryjskich

Zdarzenie sprzed kilku lat

Kobieta, mieszkająca na co dzień w Madrycie, była na urlopie w rodzinnym gronie. Pływała w Arinaga Beach w Aguimes na wschodnim wybrzeżu wyspy Gran Canaria. To popularne miejsce wśród płetwonurków. Gdy była ok. 20 m od brzegu, poczuła szarpanie. Okazało się, że zaatakował ją prawdopodobnie żarłacz jedwabisty, który żyje na całym świecie w morzach tropikalnych i ciepłych.