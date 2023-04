Jeden z najrzadziej zamieszkałych krajów świata. "Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia"

Po kilku wizytach w obcych domach (swoją drogą o standardzie zbliżonym do polskich warunków bytowych), wspólnej konsumpcji kumysu pod jakimś ołtarzem lokalnych bóstw, rozstaliśmy się w atmosferze dwustronnego niezrozumienia i jednostronnego żalu. Wyszły na jaw różnice kulturowe i brak znajomości języka mongolskiego. Do teraz nie wiemy, za co obraził się "Kim Dzong Un" - czy poszło o odrzucenie propozycji odpłatnej wycieczki na pustynię Gobi, z którą wyszedł jego poczciwy brat - czy może o to, że zamiast spać w jego domu, wybraliśmy biwak na stepie.