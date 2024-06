Szlakiem monastyrów. W tym kraju są ich tysiące

Tatev

Do Tatev można dotrzeć samochodem z Erywania, co zajmuje około 4-5 godzin. Alternatywnie można dojechać do miasta Goris i stamtąd udać się na krótszą wycieczkę do klasztoru. Klasztor Tatev został zbudowany w IX w. i rozbudowany w kolejnych stuleciach. Jego architektura jest typowym przykładem średniowiecznej budowli sakralnej w Armenii.