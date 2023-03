Karlowe Wary. Wycieczka do najpiękniejszego czeskiego uzdrowiska

Czas spojrzeń na miasteczko z góry, czyli zrobić coś, co zawsze robię, gdy jest taka możliwość. Karlowe Wary to miejsce otoczone przez piękne wzgórza, dlatego też ku jednemu z nich kieruję uwagę i wkrótce docieram do punktu, z którego roztacza się wspaniały widok na miasto. Na spacer wybieram się w kierunku punkty widokowego Jeleni Skok. Położony na wysokości 472 metrów, jest świetnym punktem orientacyjnym do zapoznania się z miastem. Drewniana altana na skale w pobliżu Jelenego Skoku jest prawdopodobnie najstarszą budowlą widokową w Karlowych Warach. Zbudowana została w 1804 roku na polecenie pana Mayera, bogatego wiedeńskiego kupca z Karlsbadu. Na szczycie, przed powrotem do miasteczka, warto zatrzymać się na zimne piwo w knajpce z zachwycającym widokiem na okolice.