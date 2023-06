Sielskie wakacje nad Balatonem

Gdy świat stanął przed nami otworem, wakacje nad Balatonem nieco odeszły do lamusa. Jednak rozwijająca się baza turystyczna, ciekawe atrakcje, a przede wszystkim doskonałe warunki do uprawiania wielu sportów sprawiły, że "węgierskie morze" nie tylko powoli wróciło do łask, ale nawet z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Szczyt wakacyjnego sezonu nad Balatonem przypada na okres między czerwcem a sierpniem, ale pierwsi wczasowicze przybywają tu już w maju.